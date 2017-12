MAU TEMPO: FAMALICÃO EM ALERTA VERMELHO

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um alerta em que coloca oito distritos do norte e centro do país sob aviso vermelho, no domingo, devido a “situação meteorológica de risco extremo”.

Com alerta vermelho estão os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda, os restantes distritos estão em alerta laranja, e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, “não se prevê nenhuma situação meteorológica de risco”.

Nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra, prevê-se vento forte, que pode atingir os 120 quilómetros por hora, aguaceiros, com períodos de chuva forte, possibilidade de queda de neve acima dos 800 metros de altitude e, na costa, ondas de “altura significativa”, podendo atingir os 10 metros.

Nos distritos de Vila Real, Viseu e Guarda, previsões idênticas, com vento forte, que pode atingir os 130 quilómetros por hora, aguaceiros, com períodos de chuva forte, e possibilidade de queda de neve acima dos 800 metros de altitude.

Nestes oito distritos está também prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

No restante território continental, o IPMA mantém o alerta laranja, com previsão de chuva e vento fortes, queda de neve e agitação marítima.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. De acordo com a informação disponibilizada no ‘site’ do IPMA, os avisos entram em vigor durante a manhã avançando ao longo do dia até à madrugada de segunda-feira.

O IPMA prevê para domingo nos distritos Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja, Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém e Leiria, “céu em geral muito nublado com períodos de chuva, o vento deverá soprar fraco a moderado aumentando gradualmente para forte com rajadas até 100 quilómetros por hora”.

Nestes distritos prevê-se neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Agência Lusa