Depois da depressão “Elsa”, o território continental vai ser atingido no sábado por uma terceira tempestade, de seu nome “Fabien”.

As primeiras previsões apontam para um sábado de muito vento, especialmente a norte, com rajadas que podem chegar aos 100kms/h.

No entanto, e de acordo com as informações disponíveis, esta será uma depressão menos agressiva que a anterior “Elsa”.

Domingo há a perspectiva de uma grande melhoria do estado do tempo.