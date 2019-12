Mau tempo: Circulação na Linha do Minho com “bastantes atrasos e perturbações”

A circulação ferroviária na Linha do Minho entre Nine, Viana do Castelo e Valença está a sofrer “bastantes atrasos e perturbações” devido ao mau tempo que se faz sentir na região, disse esta quinta-feira fonte da CP.

Contactada pela agência Lusa, fonte da CP justificou aquela situação com os “constrangimentos” que se verificam no troço eletrificado daquela ligação ferroviária, entre Nine, no distrito de Braga, e a cidade de Viana do Castelo, e que se “repercutem no troço não eletrificado, entre Viana do Castelo e Valença, causando atrasos em cadeia”.