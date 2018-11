Matriz Nova comemora 25 anos

A igreja matriz nova celebra 25 anos e para assinalar a data foi elaborado um programa de comemorações que se estendem de 17 a 25 de novembro.

Destaca-se o concerto “Missa Nossa Senhora de Fátima”, de Manuel Faria, levado a cabo pela Artave e pelo Coro CCM, no dia 17, sábado, às 21h30, na Matriz Nova.

Domingo, dia 18, celebra-se missa da Dedicação da Igreja, às 10h30. Também neste dia, a comunidade promove um almoço e magusto paroquial partilhado. Os paroquianos são convidados a trazer entradas e sobremesas e a paróquia oferece rojões e castanhas. Só as bebidas são pagas.

Apesar da entrada ser livre, pede-se às pessoas que se inscrevam nos lugares habituais, como sacristia, cartório paroquial e junto dos membros responsáveis.

No dia 21, às 19h15, dia exato da Dedicação e Consagração da Igreja Matriz Nova, realiza-se uma eucaristia celebrada pelo Arcebispo, D. Jorge Ortiga. Neste mesmo dia, mas às 21h30, haverá, no Centro Pastoral, um encontro de formação, sob o tema: “Ser comunidade – Ser uma missão”, com a presença do P.e Carlos Carneiro, Sj.

No dia 24, sábado, às 21h30, abre a exposição: “As pedras vivas da igreja”, com o concerto do Grupo Poesis, na Matriz Nova.

Por último, no dia 25, na eucaristia solene de Cristo Rei, às 10h30, todos os movimentos e grupos de apostolado da comunidade farão o seu compromisso para todo o ano pastoral.