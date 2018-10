Matos marca cinco golos num só jogo

A formação do Futebol Clube de Famalicão continua a fazer prova da sua qualidade e, nas várias competições, tem somado resultados de relevo. Das prestações dos vários escalões no passado fim de semana, realce para a goleada imposta pelos sub-18, com Matos a apontar cinco dos nove golos da equipa.

Mas, vamos aos resultados: os sub-19, jogaram na Póvoa de Varzim e venceram a formação local, por 2-0, com golos de Tiago e Rafa. A equipa mantém a terceira posição na série A, do nacional da 2.ª divisão.

Também a contar para o nacional, os sub-17 receberam e venceram, 3-1, o Vianense, com três golos de Jota. Mais três pontos que colocam a equipa na quinta posição.

Os sub-18, na quinta jornada da 1ª divisão da AF Braga, série C, golearam, 9-0, o GD Fradelos. Com cinco golos, Matos foi o jogador em destaque. Samu, Rui, Zé e Luís fizeram os restantes. Os sub-16 venceram, 1-0, o Vitória SC, até então invicto nas seis jornadas realizadas. A equipa de Rui Alves foi a primeira a derrotar os vimaranenses, com um golo de Luís. O FC Famalicão, que ocupa a terceira posição, está a três pontos do Vitória SC e do Fafe.

Os sub-15, depois de garantida a permanência no campeonato nacional, jogaram em Barcelos e perderam, 2-0, com o Gil Vicente. A uma jornada do final da primeira fase, os famalicenses continuam na quarta posição.

A equipa de sub-14 perdeu em Esposende; já os sub-13 conseguiram vencer no terreno da UD Calendário.