Masters da natação famalicense vitoriosos no Troféu da ANNP

Os atletas Masters (+ de 25 anos) do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão competiram no Troféu da ANNP – Associação de Natação do Norte de Portugal, realizado nas piscinas municipais de Paços de Ferreira, no dia 4 de dezembro, tendo conquistado o primeiro lugar na estafeta mista de 4×50 Estilos, composta por Francisca Carmo, António Costa, Francisco Zamith e Cristina Furtado, assim como na estafeta de 4×50 Livres, com Nuno Macedo, Francisca Carmo, Luís Oliveira e Cristina Furtado.

Individualmente, António Costa venceu os 200 Bruços e foi segundo nos 50 e 100 Bruços. Francisco Zamith foi o primeiro nos 1500 e 200 Livres, bem como nos 100 Mariposa. Mário Cunha foi o mais rápido nos 50 Livres e terceiro nos 50 Mariposa e 100 Livres.

Luís Oliveira venceu os 50 Bruços, foi terceiro nos 100 Livres e quarto aos 50 Livres.

Nuno Macedo conquistou o primeiro lugar aos 50 e aos 100 Livres, e foi terceiro aos 50 Bruços.

Francisca Carmo venceu em 50 Costas e foi segunda nos 100 Costas. Já Cristina Furtado venceu os 50 e 100 Livres.

Para o treinador Mateus Carvalho este conjunto de resultados «caracteriza o compromisso que estes atletas têm» e realça «toda a sua qualidade. Acreditamos que mais e melhores resultados conseguirão trazer para Famalicão, na certeza que estes atletas continuam a desfrutar de um excelente espírito de equipa e a divertirem-se com a natação».