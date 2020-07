Máscaras e vestuário hospitalar ajudam a recuperar queda das exportações

Segundo os últimos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, em maio, mantém-se o efeito da pandemia nas exportações portuguesas de têxteis e vestuário, com uma quebra de 32% face a mês homólogo de 2019.

Considerando o período de janeiro a maio, a queda ascende agora a cerca de 19%, incorporando a maioria dos produtos, com algumas exceções.

Por exemplo, as exportações de produtos relacionados com a proteção do COVID 19, em particular, as máscaras, incluídas nos artigos têxteis confecionados, registaram um aumento de quase 48 milhões de euros, bem como o vestuário de proteção, como por exemplo batas hospitalares, com um aumento de cerca de 5 milhões de euros.

Em termos de destinos, as exportações para a UE caíram cerca de 26%, enquanto que para países não comunitários (os quais estão neste momento a representar 1/4 das exportações) subiram 14%.

Neste momento, a Balança Comercial dos Têxteis e Vestuário tem um saldo de 324 milhões de euros e uma taxa de cobertura de 121%.