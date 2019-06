Mário Monteiro vai voltar ao ensino

Em 25 anos de carreira, com passagens por muitos clubes, entre os quais o Benfica, durante seis épocas, três no Sporting e, mais recentemente, no Al Hilal, na Arábia Saudita, Mário Monteiro colecionou títulos e troféus e, agora, enfrenta novo desafio internacional, no Brasil, ao lado de Jorge Jesus, no Flamengo.

No entanto, Mário Monteiro já tem definido o fim da sua carreira. O preparador físico de Jorge Jesus, com quem trabalha há 14 anos, reconhece que o futebol lhe deu «tudo o que tenho», mas também lhe “roubou” tempo para a família, amigos e para fazer as coisas que gosta, o BTT, em particular.

Não se sente cansado nem triste com o futebol, «mas há uma altura em que temos que dizer para. Tenho em mente quando vou abandonar e tenho a certeza de que vou voltar ao ensino que foi de onde saí e onde quero voltar».

Este famalicense começou nos distritais, mas o futebol ao mais alto nível veio em 93/94 no clube do coração, o Futebol Clube de Famalicão, como adjunto de José Piruta e, depois, de Abel Braga.

Em entrevista ao CIDADE HOJE desta quarta-feira, que pode ler na íntegra na versão papel, Mário Monteiro recorda que «sempre subi a pulso, pois nunca tive um empresário. As pessoas foram-me conhecendo pelo meu trabalho, esforço e pela minha dedicação ao futebol. São essas as minhas grandes medalhas».