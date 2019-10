A Quinta da Costa, em Mouquim, recebe por estes dias, a segunda edição do Jazz na Aldeia, promovido pela Associação Luso-Galaica para a Promoção do Jazz – O Eixo do Jazz.

A iniciativa arrancou esta terça-feira, dia 1 de outubro, com uma residência artística coordenada por Mário Laginha, um dos maiores nomes do jazz em Portugal.

Para além das masterclasses com Mário Laginha que se prolongam até esta sexta-feira, a iniciativa vai ainda contar com três momentos musicais: uma Jam Session, na sexta-feira, a partir das 22h00; um concerto de jazz para crianças, no sábado, dia 5, às 16h00 e o concerto final – Concerto Jazz na Aldeia – no sábado, às 22h00, com Mário Laginha e os músicos residentes a mostrarem o resultado de uma semana de trabalho.