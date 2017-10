MÁRIO CESARINY ENCONTROS XI

A décima primeira edição dos Mário Cesariny – Encontros, promovidos pela Fundação Cupertino de Miranda, decorrem entre os dias 23 e 25 de novembro.

A entrada é gratuita e a programação diversificada: oficinas de expressão plástica para a comunidade escolar e famílias; sessão de cinema, “Autografia – Mário Cesariny”, de Miguel Gonçalves Mendes; declamação de poesia na rua pela Oficina Locomovente da Poesia; espetáculo de teatro, “O Meu País é um Insuflável”, escrito e encenado a partir da poesia de Mário Cesariny pela Fértil – Associação Cultural; lançamento de três publicações. O evento termina com o concerto “Afinal o que importa não é a literatura” de No Precipício Era o Verbo, inspirado na obra literária de Mário

A Fundação, detentora do legado do artista Mário Cesariny (1923-2006), realiza anualmente os Encontros com o intuito de homenagear um dos principais representantes do Surrealismo português, considerado um dos grandes nomes da cultura nacional.