Maria João Barbosa no Projeto Esperanças Olímpicas

A atleta famalicense Maria João Barbosa, que desde a presente época, representa o Sporting Clube de Portugal, foi selecionada pelo Comité Olímpico de Portugal para integrar o Projeto Esperanças Olímpicas – Paris 2024, que proporciona condições de apoio à preparação dos praticantes em idade de esperança olímpica, de forma a potenciar a transição a médio prazo para o Projeto Paris 2024.

Maria João Barbosa iniciou a prática do atletismo, há apenas dois anos, no Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão, tendo ao serviço do clube famalicense participado nos Campeonatos da Europa de Juvenis, sendo Vice-Campeã Nacional nos 100 metros. É ainda, recordista nacional na estafeta 4×100 metros e estafeta medley, do escalão de juvenis. No início desta época, transferiu-se para o Sporting Clube de Portugal, num acordo válido para os próximos 3 anos. Não obstante esta mudança de clube, Maria João Barbosa, aluna do 12º ano de escolaridade, continua a treinar em Vila Nova de Famalicão, na Secundária Camilo Castelo Branco, integrada no grupo de treino do CCDR.