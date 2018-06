Maria João Barbosa no Campeonato da Europa de juvenis em Atletismo

Maria João Barbosa, jovem atleta do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão. foi convocada pela Federação Portuguesa de Atletismo para o Campeonato da Europa de Juvenis (Sub18).



Esta convocatória surge, depois da atleta ter alcançado a marca de qualificação definida para esta competição, no decorrer do Meeting de São João, no dia 20 de junho, ao estabelecer um novo recorde pessoal, com o tempo de 12.13 segundos. Este resultado é ainda recorde distrital de Braga, no escalão de j uvenis. Esta é a segunda oportunidade para a Maria João Barbosa representar o nosso país, uma vez que já tinha sido convocada para a seleção nacional no Troféu Ibérico, competição que decorreu em Abrantes, no dia 3 de junho.