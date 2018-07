Maria João Barbosa em 4º lugar no Campeonato da Europa de Atletismo

A atleta do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão, Maria João Barbosa esteve presente nos Campeonatos da Europa de Juvenis, que se realizaram em Gyor – Hungria, de 5 a 8 de julho, tendo alcançando um brilhante 4º lugar, na prova da estafeta medley (100 – 200 – 300 – 400 metros), tendo inclusive batido o recorde nacional com o tempo de 2.10.85 minutos.

A atleta de 17 anos do CCDR participou ainda na prova dos 100 metros, tendo efetuado o tempo de 12.22 segundos, classificando-se no 24º lugar em 49 atletas participantes. A presença nestes Campeonatos da Europa é o culminar de uma época excecional da atleta Maria João Barbosa, que já tinha sido chamada para representar a seleção nacional no Torneio Ibérico e na ISF Gimnasíadas 2018.

Para o sucesso desta época, acrescem a estas participações internacionais, os títulos de Campeã Nacional do Olímpico Jovem nos 4×100 metros, Vice-Campeã Nacional nos 100 metros, quer no Olímpico Jovem, quer no Nacional de Juvenis de Ar Livre, quer ainda o 3º lugar nos 60 metros nos Nacionais de Juvenis de Pista Coberta. No decorrer da época integrou as equipas da seleção portuguesa que são recordistas nacionais na estafeta de 4×100 metros e estafeta medley, sendo ainda recordista distrital no escalão de juvenis, juniores e seniores nos 100 metros.