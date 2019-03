Maria João Barbosa é Vice-Campeã Nacional de Sub/23

A atleta famalicense sagrou-se, no passado sábado, em Pombal, vice-campeã Nacional de Esperanças (atletas até 23 anos) na prova de 60 metros.

A atleta do Sporting Clube de Portugal, que já se tinha sagrado Campeã Nacional júnior, no fim de semana anterior, voltou a estar em grande destaque ao subir agora ao 2º lugar do pódio, sendo apenas batida pela sua colega de equipa Rosalina Santos. Este resultado tem ainda mais relevância pelo facto de Maria João Barbosa, de 17 anos, estar a competir com atletas de uma faixa etária superior.

Quer na meia-final, quer na final a Maria João Barbosa registou o tempo de 7,66 segundos, marca que constitui o seu segundo melhor registo nesta prova de velocidade, a apenas 4 centésimos do seu recorde pessoal (7,62 segundos).