MARIA DE FÁTIMA PINTO É A NOVA COORDENADORA DA LOC/MTC

Maria de Fátima Moreira Pinto, da paróquia de Delães, Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, foi eleita, no passado dia 28 de outubro, a nova coordenadora diocesana da LOC/MTC – Liga Operária Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos. A eleição decorreu no Centro Pastoral da Arquidiocese, em Braga, durante a Assembleia Arquidiocesana da LOC/MTC.

Neste encontro, que contou com a presença de inúmeros militantes da Arquidiocese, foram aprovados os relatórios de actividades e contas do exercício do ano anterior e o plano de acção e orçamento para 2017/18. Maria de Fátima Moreira Pinto substitui no cargo Albertina Gomes, de Lomar, Braga, que terminou o seu mandato de quatro anos. Com ela foi reeleito, como vice-coordenador, Francisco Morgado, da paróquia de Mire de Tibães, Braga.

O plano de ação aprovado tem como principal objectivo “Humanizar e Evangelizar o Mundo do Trabalho”. O trabalho é um dom e um projeto de humanização relacionado com a construção da sociedade, sendo imprescindível para a realização humana, não apenas como fonte de remuneração, mas também de produção de pensamento, são as principais conclusões desta assembleia a LOC/MTC.