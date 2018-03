Marcos Caruso apresenta em Famalicão “O Escândalo Philippe Dussaert”

No Brasil, o espetáculo “O Escândalo Philippe Dussaert” fez o pleno, vencendo todos os prémios de teatro que havia para ganhar. Interpretado pelo conhecido ator brasileiro Marcos Caruso, o monólogo vai estar em cena este fim-de-semana, de sexta a domingo, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.

Nesta comédia, Marcos Caruso veste a pele de um conferencista que divide com o público a investigação do escândalo que envolveu o pintor francês Philippe Dussaert, figura controversa no mundo das artes plásticas, que copiava quadros famosos e cujas obras atingiram valores elevados em leilão.

Uma reflexão sobre o que é, e o que não é, a arte, num “tema que é terreno fértil para infindáveis controvérsias, polémicas e situações hilariantes”, conforme se pode ler no texto de apresentação da peça.

Com Texto de Jacques Mougenot e Direção de Fernando Philbert, o espetáculo vai subir ao palco do grande auditório do espaço cultural famalicense nas noites de sexta e sábado, às 21h30, e na tarde de domingo, pelas 17h00.

Os bilhetes estão à venda pelo preço de 18 euros para o público em geral, reduzindo para metade para estudantes e portadores do Cartão Quadrilátero Cultural.