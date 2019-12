Após reunião realizada ao final da tarde desta segunda-feira, o treinador Marco Aurélio e a direção do Desportivo de S. Cosme acertaram os termos da rescisão do contrato

O treinador, que serviu o clube nos últimos dois anos, deixa a equipa na quarta posição da série C, da 1.ª divisão da AF Braga, com 17 pontos, a cinco do líder Lousado.