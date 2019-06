Marcha pela Igualdade em Bairro

A décima sexta Marcha pela Igualdade, iniciativa do Centro Social de Bairro, percorreu, na manhã desta sexta-feira, as ruas da freguesia para alertar a comunidade para a promoção da igualdade de oportunidades. É este o propósito desta marcha, como assume, Ana Maria, presidente da instituição. A Câmara Municipal associou-se a esta jornada. Ademar Carvalho, adjunto do presidente da Câmara Municipal para a ação social, fala de uma atividade que, além do convívio, também dá conta das boas práticas na promoção da igualdade para as pessoas com deficiência.

A Marcha pela Igualdade reuniu mais de uma centenas de crianças, jovens e adultos de várias instituições do concelho, mas também de Fafe. Presenças notadas foram a atleta Rosa Oliveira, madrinha desta marcha desde a primeira hora, e do presidente da Junta de Freguesia de Bairro, Rui Alves.