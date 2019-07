Marcelo Rebelo de Sousa esta segunda-feira em Famalicão para participar em conferência internacional

Vila Nova de Famalicão é o palco da realização da 16.ª Conferência Internacional da Inovação da COTEC, agendada para o dia 8 de Julho de 2019, na Casa das Artes, com a presença do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

Realizada no coração de uma das principais regiões industriais portuguesas, no concelho que ostenta orgulhosamente a marca Cidade Têxtil, esta conferência internacional irá juntar gestores e empresários, académicos, decisores políticos, estudantes e outros especialistas, para discutir as principais tendências da inovação tecnológica na era 4.0.

A COTEC Portugal é presidida pela famalicense Isabel Furtado, a CEO da Têxtil Manuel Gonçalves, e tem como presidente honorário o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que marcará presença no encerramento do encontro.

O programa incluirá nove sessões e mais de 35 oradores, que versarão os seguintes temas: The ‘SME’ Test: EU’s Digital Single Market Policies for 4.0 Transition; Classroom Meets the Workplace; ‘Test before Invest’: Overcoming the ‘Death Valley’; Is i4.0 a Make or Break Challenge for Europe and Portugal?; Snapshots of the Future: Intelligent Assets for Unlocking the Circular Transition; The Transformation of the Workplace: Putting People and Intelligent Machines to Work Together; Frontrunners of Industry 4.0; Careers in Industry: Creating the Best Workplaces, Attracting and Retaining Talent; e Defending your Key Assets: Preserving Competitive Advantage by Protecting Inventions and Industrial Secrets. Ao longo da jornada de trabalho, os paryicipantes poderão ainda conhecer e experimentar diversas tecnologias 4.0 no ‘Tech Demonstration Floor’.

A COTEC Portugal é a principal associação empresarial portuguesa para a promoção da inovação e cooperação tecnológica empresarial. O universo da COTEC Portugal engloba empresas multinacionais, grandes grupos nacionais e PME’s, em vários setores de atividade, representando, em termos agregados, mais de 16% do PIB em valor acrescentado bruto e 8% do emprego privado. As atividades principais da COTEC Portugal incluem a antecipação e reflexão sobre temas chave da inovação com impacto na competitividade das empresas, a ativação de plataformas e redes colaborativas e a contribuição para a melhoria de políticas públicas em matérias de inovação. Constituída em 2003, a COTEC Portugal mereceu desde o primeiro momento o apoio do Presidente da República em exercício, o qual assume presentemente o estatuto de Presidente Honorário. Mais recentemente, a COTEC foi distinguida com o estatuto de instituição de utilidade pública.

Com a missão de «promover o aumento da competitividade das empresas localizadas em Portugal, através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, bem como do conhecimento residente no país», a COTEC é uma associação sem fins lucrativos que conta com o apoio dos seus Associados e das instituições do Sistema Nacional de Inovação (SNI) para a concretização dos seus objectivos, através da realização de iniciativas em várias áreas.

