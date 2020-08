Marcelo critica DGS por ainda não ter revelado regras para Festa do Avante

“A cinco dias da realização do evento, não se conhecem as regras sanitárias. Assim, não há clareza. Assim, não se pode comparar com outras situações. Assim, não se pode saber se as regras serão respeitadas. Acho que isto não é bom para ninguém. Não é bom para o Estado. E a DGS significa aqui o Estado”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, falando aos jornalistas em Monchique, no Algarve.

“Isto não é bom para o organizador também, que não conhece as regras, e não é bom para a credibilidade”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

“Estamos no meio de uma pandemia, os números têm subido nos últimos dias e mais do que nunca é importante que se saibam as regras com clareza. E a cinco dias do evento não se sabe quais são as regras. Isso preocupa-me”, sublinhou o presidente da República.