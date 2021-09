Marcada para este sábado caminhada a Balazar por jovem gravemente ferido em acidente no Louro

Família e amigos de Rui Balas, jovem que ficou gravemente ferido num acidente de viação no Louro, estão a organizar uma caminhada até casa da Santa Alexandrina de Balazar.

A iniciativa está marcada para este sábado, às 16h00, tendo partida do Parque da Devesa, junto ao Burger King.

Os caminhantes podem levar uma vela que será acesa ao final da tarde, assim que chegarem a Balazar.

Rui Balas sofreu diversos ferimentos depois do despiste do carro onde seguia, está internado com prognóstico reservado no Hospital de Braga.