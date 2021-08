Maratona Fotográfica volta a percorrer Famalicão em setembro

A 9ª edição da Maratona Fotográfica pretende conjugar o convívio com a troca de saberes entre pessoas que gostam de fotografar. A iniciativa decorre no dia 18 de setembro.

De acordo com a organização da Maratona Fotográfica, «esta edição, terá como palco principal a cidade de Famalicão, apenas exige do participante um olhar atento à cidade e aos seus pormenores, sendo que todo o percurso será realizado a pé sem qualquer grau de exigência ou esforço físico, pois trata-se de uma atividade meramente artística e cultural onde todos, acima de tudo, se irão divertir».

A Valorpneu é o principal patrocinador deste ano ao atribuir prémios monetários. O vencedor da iniciativa vai ser premiado com 800 euros. Adicionalmente, o segundo vencedor receberá 400 euros e o terceiro vai conquistar um prémio no valor de 200 euros. Caso o júri entenda atribuir Menções Honrosas, aos oito temas a explorar, estas têm um prémio no valor de 25 euros.

Os interessados podem inscrever-se e consultar o regulamento no site Caixa de Imagens. A inscrição tem um custo de dez euros para os adultos e cinco euros para jovens com menos de 19 anos de idade.

O ponto de encontro está definido para as 8h30, na Praça-Mercado de Vila Nova de Famalicão.