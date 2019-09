Maratona Fotográfica de Famalicão volta a invadir a cidade

A 8ªedição da Maratona Fotográfica de Vila Nova de Famalicão realiza-se no dia 21 de setembro, com início às 9 horas, na Praça 9 de abril, seguindo-se um roteiro. Os fotógrafos são convidados a explorar a cidade e os múltiplos aspetos que Famalicão tem para oferecer. À semelhança das edições anteriores, há 8 temas distintos que vão desafiar as objetivas dos participantes.

O evento é organizado pela Associação Caixa de Imagens e dirigido a todos aqueles que têm o gosto pela fotografia. Este ano, a organização conta com várias novidades uma das quais é um Workshop de Fotografia, no dia 14 de setembro, dinamizado por Carlos Cardoso, diretor-geral da agência de comunicação H2com. O workshop decorre entre a 9 e as 17 horas, e serão constituídos grupos de 20 participantes, um de manhã, outro de tarde.

Outra novidade é a divisão do prémio pelos três melhores trabalhos: 300€ para o vencedor; 200€ segundo classificado e terceiro classificado leva para casa 100€.

Para mais informações e inscrições consulte o facebook da Associação Caixa de Imagens em facebook.com/caixadeimagens ou através do e- mail [email protected]