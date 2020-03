“Mar de Plástico” nos serviços educativos do Parque da Devesa

A exposição “Mar de Plástico” está patente nos Serviços Educativos do Parque da Devesa, até ao final de abril. A mostra itinerante, que é inaugurada esta sexta-feira, às 10 horas, na presença do coordenador da campanha “Ocean Action”, José Teixeira, utiliza diferentes ferramentas de comunicação com forte impacto visual e sensorial para atrair a atenção dos visitantes, alternando painéis com informação em formato gráfico (infografia e ilustração), com objetos artísticos e elementos multimédia.

A exposição surge no âmbito da campanha “Ocean Action” do CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, e pretende incentivar a reflexão crítica sobre o problema do lixo marinho e a necessidade da adoção de comportamentos ambientalmente responsáveis pela população.

“Mar de Plástico” tem entrada livre e pode ser visitada de segunda a quinta, entre as 09h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00, às sextas, entre as 09h00 e as 12h00, e aos sábados e domingos, entre as 14h30 e as 18h30.