A Casa das Artes recebe na tarde do dia 29 de outubro, o Fórum Económico Famalicão Made IN com o tema “As Pessoas como Valor Acrescentado”, uma iniciativa do Jornal de Notícias, em parceria com o Município de Vila Nova de Famalicão.

Esta conferência visa debater e analisar o impacto da inteligência artificial no mundo e nas relações de trabalho.

O presidente do Conselho Económico e Social, António Correia de Campos; o presidente da CIP- Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva; o sociólogo Moisés Martins, e o secretário geral da UGT, Carlos Silva, são algumas das personalidades que vão procurar responder à pergunta sobre se é este o combate laboral mais forte do século e, se sim, como será possível garantir emprego de qualidade. A este painel de especialistas juntam-se os empresários famalicenses Carlos Vieira de Castro e Tiago Freitas, administradores da Vieira de Castro e Porminho, respetivamente.

O Fórum Económico acontece no terceiro município mais exportador do país e um dos que tem revelado uma malha industrial em constante crescimento, nomeadamente na indústria 4.0.

Inscrições gratuitas e obrigatórias em www.jn.pt/conferencias