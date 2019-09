A banda de Adolfo Luxúria Canibal vai estrear-se no palco da Casa das Artes, no dia 19 de outubro, para tocar ao vivo a banda sonora que criou para o filme “A Casa na Praça Trubnaia”, obra do cineasta Boris Barnet.

O filme-concerto da banda rock portuguesa vai contar com mais de 80 minutos de música composta exclusivamente para esta apresentação e é o grande destaque da quarta edição do Close-Up, Observatório de Cinema de Vila Nova de Famalicão, que decorre entre 12 e 19 de outubro.

A abertura do evento, no dia 12 de outubro, está a cargo da Orquestra de Jazz de Matosinhos, dirigida por Pedro Guedes, que aceitou o desafio do Close-Up para, também, acrescentar som ao filme mudo soviético “O Couraçado Potemkine”, realizado por Sergei Eisenstein.

Ao longo dos oito dias do Observatório serão apresentadas cerca de 40 sessões de cinema contemporâneo cruzadas com a história do cinema.

Destaque para duas sessões especiais, com a exibição do mais recente filme de Quentin Tarantino, “Era uma vez em…Hollywood”, e a antestreia nacional de “Alpha: Nos Bastidores da Corrupção”, de filipino Brillante Mendoza.

Haverá ainda tempo para um passeio pelo cinema francês com dois protagonistas – Agnès Varda e Jean-Luc Godard – mas que inclui outros nomes, como Jean-Pierre Melville, Sacha Guitry, Max Ophüls, Georges Franju ou Louis Malle.

O cinema português vai também estar em destaque com um programa dedicado aos filmes escritos e realizados pelo cineasta-fotógrafo Eduardo Brito, onde se incluem as curtas metragens em antestreia – “Úrsula”, uma encomenda do Observatório, e “La Ermita”.

Há, ainda, um programa para as escolas com uma dezena de sessões de cinema, oficinas e uma masterclasse de Pedro Serrazina. “Toy Story 4” e a versão live action do filme “O Rei Leão” são as duas propostas para as famílias.

Dos realizadores, jornalistas e académicos convidados para as sessões comentadas, destaque para o realizador João Canijo e de Vasco Câmara, editor do suplemento cultural Ípsilon do jornal Público.

Mais informações em www.closeup.pt ou www.casadasartes.org.