Manteiga famalicense eleita uma das manteigas com melhor sabor do Reino Unido

BEST FLAVOURED BUTTER IN UK? Say whaaat??? Our Almond Seaweed Buutter was just selected by The Sunday Times @sundaytimesfood as one of the best flavoured butters in UK, and the best part is that it’s not even a “real" butter 🙈 We are of course really proud but the best part is that we have a plant based alternative competing hand in hand with the so called “real” butter! Being delicious, healthy (have you heard about the good oils extra virgin olive oil and coconut oil?), full of vitamins like Iron and B12 (Seaweed it’s like the sea gold!) really helps our case… And did you know that this Buutter it’s salt free? We know, it just keeps getting better 🙂 🇵🇹 A nossa meenteiga de algas foi selecionada uma das melhores manteigas com sabor no UK pelo The Times, e o melhor é que nem se trata de uma manteiga real 🙈 Estamos muito orgulhosos e a melhor parte é que temos uma alternativa vegan a competir no mesmo campeonato das restantes manteiga! Claro de ser deliciosa, saudável (com azeite virgem extra e óleo de coco), cheia de vitaminas como o ferro e a B12 (as algas são mesmo o ouro do mar!) ajudou muito… E sabia que este produto não tem sal adicionado? Este produto está cada vez melhor 🙂 @wholefoodsuk #veganbutter #realbutter #veganuk #bestveganbutter

Publicado por Yogan – Queijos Veganos de Amêndoa em Domingo, 1 de março de 2020