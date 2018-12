Manifestação dos “coletes amarelos” em V.N. Famalicão sem hora e local definida

Estão marcadas para esta sexta-feira várias manifestações de descontentamento contra o atual estado do país, organizadas pelo movimento dos coletes amarelos.

Apesar de Vila Nova de Famalicão fazer parte do mapa de protestos, divulgado por grupos de anónimos nas redes sociais, a falta de informação está a fazer com que os cidadãos desistam de participar no mesmo.

Na rede social facebook foram criados dois eventos para Vila Nova de Famalicão, contudo, em nenhum deles, a população consegue saber mais sobre a iniciativa. Apesar de questionados por alguns famalicenses sobre a hora e o local do evento, os administradores destes dois grupos optam pelo silêncio, não prestando qualquer esclarecimento.

A Cidade Hoje sabe também que a câmara municipal e as autoridades estão atentas ao evoluir do assunto mas já fizeram saber que, até ao momento, nenhum grupo/movimento de pessoas comunicou a organização do protesto, algo que já deveria ter sido feito.