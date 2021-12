Aviso: Prova de Atletismo Famalicão-Joane vai provocar constrangimentos no trânsito este domingo

Na manhã deste domingo, 12 de dezembro, realiza-se a prova de atletismo Famalicão-Joane, promovida pela Associação Teatro Construção.

A realização da prova vai provocar diversos constrangimentos ao trânsito na cidade, particularmente na Avenida Marechal Humberto Delgado e Avenida do Brasil, e na Estrada Nacional 206, entre as 09h00 e as 14h00.