Mandatário nacional de Rui Rio está esta quarta-feira em Famalicão

Salvador Malheiro, mandatário nacional da campanha de Rui Rio, está esta quarta-feira em Famalicão. Vai reunir com militantes às 21 horas, na sede concelhia do PSD.

As eleições internas do partido são o mote deste encontro, com Salvador Malheiro a apresentar as linhas orientadores da candidatura de Rui Rio e as políticas que o candidato tem por necessárias para um Portugal mais progressista e mais reformista. O mandatário concelhio, João Pedro Araújo, também estará presente neste encontro de militantes.

Recorde-se que o outro candidato, Paulo Rangel, também já passou por Famalicão. Aconteceu no passado sábado, no pequeno auditório da Casa das Artes, encontro que contou com a presença de Mário Passos.

As eleições internas no PSD decorrem no próximo sábado. O congresso decorrerá entre os dias 17 e 19 de dezembro.