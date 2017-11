MANDARIM E NOVO MÉTODO NO ENSINO DE MATEMÁTICA NA MUNDOS DE VIDA

O Roteiro pela Inovação de Vila Nova de Famalicão passa amanhã, sexta-feira, pelo Colégio Mundos de Vida. Depois de, em 2015, ter avançado com a primeira Escola Bilingue do 1º Ciclo fora dos grandes centros urbanos do Porto e Lisboa, a instituição vai agora introduzir o ensino curricular do mandarim no colégio, em articulação com o Instituto Confúcio da Universidade do Minho, e com a introdução do Método de Singapura no ensino da matemática, com o apoio da Escola Superior de Educação do Porto, o que fará deste colégio de Famalicão o primeiro do país a usar o método de ensino de matemática com melhores resultados mundiais com pedagogia e recursos em todas as turmas do 1.º Ciclo.

Estas inovações curriculares introduzidas pela Mundos de Vida serão apresentadas publicamente, amanhã, sexta-feira, 17 de novembro, pelas 10h30, em Lousado, durante uma visita do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

A Mundos de Vida, instituição de solidariedade social de Vila Nova de Famalicão, com sede em Lousado, disponibiliza várias respostas sociais e educativas para várias gerações. Foi a instituição responsável pelo primeiro serviço especializado de acolhimento familiar do país, designado Procuram-se Abraços. A Missão Pijama é uma iniciativa criada pela Mundos de Vida, em 2012, com a finalidade de sensibilizar o país para o “direito de uma criança crescer numa família”, promover o acolhimento familiar de crianças e reduzir o número de crianças institucionalizadas.