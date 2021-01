O guarda-redes brasileiro Maltos Becker assinou contrato com o Famalicão, válido até ao final da presente temporada.

Produtos dos escalões do Corinthians, o guarda-redes de 20 anos, representava o Londrina desde 2019. «Estou muito satisfeito por ter a oportunidade de jogar no futebol europeu. Ao Futebol Clube de Famalicão é reconhecida a capacidade de potenciar jovens jogadores e pretendo ser mais um a destacar-me», referiu o guardião ao site do emblema famalicense.