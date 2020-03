Maléca Park leva alegria a sua casa

O aniversário do seu filho(a) é sempre um momento especial, que não se repete, e nós vamos ajudar a festejar.

O Maléca Park, com sede em Joane, tem o seu espaço de diversões encerrado, mas leva a festa até sua casa. Faça uma surpresa ao seu filho (a) e encomende o bolo de aniversário no Maléca Park (telefone 934 275 489) que a nossa mascote fará a entrega pessoalmente e leva-lhe um balão de hélio com a data do aniversariante para recordação.

Fique em casa mas faça com que o aniversário do seu filho seja um dia muito feliz e possa recordar para sempre.

Não há contactos, são salvaguardadas as regras de desinfeção e higiene, como recomenda a Direção Geral da Saúde. Pela nossa e pela sua saúde, contra o covid-19.

Contacte o Maléca pelo número 934 275 489