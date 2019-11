Vila Nova de Famalicão assinala este sábado o Dia da Floresta Autóctone com mais uma campanha de adoção de árvores.

A iniciativa, que será promovida com o apoio das Comissões Sociais Inter-Freguesias, decorre entre as 9 e as 13 horas, em dez locais das áreas de intervenção das CSIF’s. Serão disponibilizadas mais de 4 mil plantas de 11 espécies de árvores e arbustos diferentes.

As ações vão decorrer nas sedes dos Agrupamentos de Escuteiros de Esmeriz, Vermoim e Oliveira Santa Maria, nos adros das igrejas de Vale São Cosme, Brufe e Gondifelos, no Ruivanense, em Ruivães, na Escola Básica de Passelada, em Landim, na Junta de Freguesia de Jesufrei e no salão paroquial de Fradelos.

Esta iniciativa faz parte do projeto “25 mil árvores para 2025”, cujo objetivo é a reabilitação de aproximadamente 25 hectares do território através da plantação de 25 mil árvores e arbustos nativos da região. Com mais estas quatro mil árvores, o projeto chega às 21 mil árvores plantadas no concelho, aproximando-se da meta definida pelo município de Famalicão.