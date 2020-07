Mais um jogador da Oliveirense SAD conseguiu regressar ao país de origem

Continuam a regressar aos países de origem os jogadores contratados pela Oliveirense SAD e que, nos últimos meses, passaram por algumas dificuldades, relacionadas com a falta de pagamentos dos vencimentos respeitantes aos contratos que assinaram com a SAD do clube de Oliveira Santa Maria.

Esta semana foi a vez de Jimmi Ekua regressar a Espanha. Uma viagem que só foi possível graças ao apoio da família.

Rumo a Espanha 🇪🇸Hoje foi dia de acompanharmos o Jimmi Ekua, jogador do Oliveirense SAD, de regresso a casa. Fazemo-lo… Publicado por HumanitAVE- Associação de Emergência Humanitária em Quinta-feira, 2 de julho de 2020

Em território nacional, e em situação precária, continuam três outros jogadores da Oliveirense SAD. Eles vão-se manter por Portugal enquanto não surgir a possibilidade de regressar ao país de origem.