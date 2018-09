Mais um golfinho apareceu morto em praia do norte

Imagem: D.R. (via Diário do Minho)

Foi encontrado em avançado estado de decomposição, o golfinho que deu à costa na praia da Carroagem, no concelho de Esposende. O terceiro animal achado sem vida nas praias do norte, num espaço de apenas uma semana.

De acordo com o Diário do Minho, o animal já tinha sido detetado naquele areal no passado sábado e ainda esta terça-feira permanecia no mesmo local.

Proteção Civil e Polícia Marítima desconheciam o caso até este ser divulgado através da imprensa.