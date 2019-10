Os trabalhadores da Tesco – Componentes para Automóveis, LDA, em Ribeirão, voltam a cumprir, esta sexta-feira, mais um dia de greve dando continuidade às suas reivindicações.

Os trabalhadores exigem aumento salarial justo; fim da discriminação salarial; redução do horário de trabalho; passagem ao quadro da empresa dos trabalhadores com contratos a termo ou temporários; aumento do subsídio de refeição; 25 dias úteis de férias.