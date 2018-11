Um homem com cerca de 65 anos, foi atropelado na Avenida Marechal Humberto Delgado. De acordo com testemunhas a vítima foi colhida por um carro, que circulava no sentido Famalicão – Braga, enquanto atravessava uma das passadeiras daquela avenida, por volta das 10h30.

O homem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão e transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.