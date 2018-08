Mais qualidade de vida para Vale São Martinho

Setembro será “um mês rico” para a freguesia de Vale São Martinho, em Vila Nova de Famalicão. Quem o diz é o Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Oliveira, que este domingo aproveitou as comemorações do Dia da Freguesia para anunciar o arranque de novos trabalhos ao nível da água e saneamento, na Rua do Ancede; da rede viária, com a pavimentação da Rua da Barroca e da Rua do Convento; e da mobilidade e segurança, com a colocação de novos abrigos nas paragens de autocarros da freguesia.

Trabalhos que vêm “proporcionar melhores condições de vida” aos habitantes de Vale S. Martinho, e que, diz Manuel Oliveira, “só são possíveis com a ajuda da Câmara Municipal”.

O presidente da autarquia, Paulo Cunha, era aliás um dos muitos presentes na sessão solene de ontem. O autarca vê com bons olhos a realização destas obras importantes para a qualidade de vida da comunidade de Vale São Martinho, mas lembrou que “tudo é importante e faz falta”.

“Mais do que ajudarmos a reunir estas condições básicas e infraestruturais, é também importante estarmos empenhados em fazer comunidade, em ajudar a criar condições para que as pessoas se relacionem umas com as outras e para que percebam que todos temos um papel a desempenhar”, disse.

Paulo Cunha renovou, por isso, o compromisso de estar ao lado da comunidade para ajudá-la a capacitar-se, mas deixou também o desafio e o apelo a todos os famalicenses para que tenham um papel cada vez mais ativo na sociedade.

Refira-se que a cerimónia ficou ainda marcada pela homenagem da Junta de Freguesia aos cidadãos de Vale São Martinho que todos os dias se esforçam para levar mais longe o nome da freguesia.