Mais facilidades nos transportes públicos da região

O Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, apadrinhou a assinatura do protocolo da Mobilidade entre Quadrilátero, CIM do Ave e CIM do Cávado. Com a presença do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, uma vez que o município de Famalicão faz parte do Quadrilátero Urbano.

O protocolo, cuja assinatura decorreu ao princípio da tarde desta sexta-feira, no salão nobre da Câmara Municipal de Guimarães, tem por objetivo a criação de sinergias entre as diferentes autoridades de transporte do território e concluir a candidatura em curso do Quadrilátero a Sistemas de Bilhética Integrada e Sistemas de Informação em Tempo Real no âmbito da Mobilidade. É válido para o território do Quadrilátero Urbano, com alargamento a todo o território das comunidades intermunicipais do Ave do Cávado.