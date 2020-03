Mais duas fábricas disponíveis para produzir máscaras no Porto

A Câmara do Porto anunciou na terça-feira que, em colaboração com uma empresa local, ia iniciar “imediatamente” a produção de máscaras de proteção pessoal, do tipo cirúrgico, admitindo que, além dos funcionários municipais, as mesmas pudessem ser distribuídas a bombeiros, empresas de transporte e à rede social.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, avançava ainda que aquela unidade, com cerca de 20 funcionários, está já a produzir 1.000 unidades por dia.