Mais de seis dezenas de pilotos no Rali de Famalicão

Está tudo pronto para mais uma edição do Rali de Famalicão que vai para a estrada nos dias 20 e 21 de julho. A prova é pontuável para o Troféu Kumho Norte e Troféu Ralis Team Baia.

Há mais de 60 inscritos, de todo o território nacional, incluindo três equipas das ilhas, e também duas equipas de Espanha. «O rali pode até não contar para os campeonatos que estes pilotos estão a disputar, mas Famalicão é Famalicão, sabe acarinhar e o público é excecional», analisa Sérgio Aguiar, do Team Baia, organizador deste Rali, com apoio do Município de Famalicão e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Uma das novidades deste ano é a passagem por Castelões. Mais uma freguesia incorporada no percurso que já atravessa 13 freguesias. São 8 percursos que vão passar por Arnoso Santa Maria, Nine, Lemenhe, Jesufrei, Outiz, Vilarinho das Cambas, Calendário, Fradelos, Oliveira Santa Maria, Mogege, Pousada de Saramagos, Castelões e Joane.

A apresentação desta prova decorreu na manhã desta sexta-feira, frente ao edifício da Câmara Municipal, com a presença dos principais responsáveis pela organização do evento. «Será uma grande iniciativa para Famalicão, uma grande iniciativa para o Norte e uma grande iniciativa para Portugal. Segundo o que a Federação nos tem dito, já é quase uma réplica, numa escala menor, do Rali de Portugal», descreveu o vereador do desporto, Mário Passos.

Avelino Reis, há anos responsável pela segurança, garante que no dia do arranque da prova estará tudo pronto para que o público possa assistir em segurança, mas apela ao bom senso das pessoas para que se coloquem em lugares de boa visibilidade, porém algo distantes da pista.