Mais de quatro mil árvores para adoção em dez freguesias

O município de Vila Nova de Famalicão tem em curso uma mega campanha de adoção de árvores. No dia 23 de março, em dez freguesias, os famalicenses têm ao dispor quatro mil plantas de 15 espécies autóctones diferentes. A iniciativa decorre ao longo de todo o dia: das 9h00 às 13h00, em Antas, Arnoso Santa Maria, Seide, Cabeçudos, Vilarinho das Cambas e Joane; e das 14h00 às 18h00, as árvores estarão disponíveis no Louro, Requião, Bairro e Riba de Ave. Cada famalicense pode adotar até três plantas.

Esta campanha faz parte do projeto “25 mil árvores para 2025”, cujo objetivo é a reabilitação de aproximadamente 25 hectares do território através da plantação de 25 mil árvores e arbustos nativos da região em áreas urbanas, espaços rurais, ao longo das linhas de água e em montes e serras. Com estas quatro mil árvores, o projeto chega às 17 mil árvores plantadas no concelho aproximando-se do objetivo para 2025.