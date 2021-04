Mais de metade dos alunos de Famalicão opta pelo Ensino Profissional

Os alunos do 9º ano estão a terminar o terceiro ciclo e têm de definir o seu percurso escolar. Em Vila Nova de Famalicão, metade escolhe o Ensino Profissional e esta preferência motiva o Município a reunir toda as informações sobre esta via de ensino no Portal da Educação, em www.famalicaoeducativo.pt.

Em nota de imprensa, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, refere que o Ensino Profissional «é uma opção de futuro». De acordo com o autarca, como Famalicão apresenta «muitas e boas empresas que precisam nos seus quadros de recursos humanos com qualidade e em quantidade», esta via de ensino «é uma escolha segura».

O número de alunos a optar por esta área de ensino tem sido superior à do objetivo traçado pelo Governo. Deste modo, o concelho coloca-se no topo das boas práticas com a maioria dos estudantes a escolher o Ensino Profissional.

Alunos e encarregados de educação podem aceder às informações cedidas pelas entidades locais do ensino profissional no Portal da Educação. Além disso, podem contactar as entidades que administram o curso e proceder ao processo de vinculação.