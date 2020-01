Mais de 85 mil pessoas passaram pela Casa das Artes

Em 2019, a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão recebeu mais de 85 mil espetadores e o cinema continua a ser a área que mais público leva, com mais de 17 mil espectadores, num total de 120 sessões integradas na programação regular para o grande público, nas sessões do Close-UP: Observatório de Cinema e ainda na programação do Cineclube de Joane.

Os números agora conhecidos ultrapassam os registados em 2018, ano em que mais de 15 mil pessoas escolheram a Casa das Artes de Famalicão para ir ao cinema.

O teatro e a música são as outras áreas que lideram o pódio das preferências do público, com quase 20 mil espectadores. Aqui, destaque para as coproduções teatrais em parceria com diversas companhias locais, regionais e nacionais, como é o caso da Ensemble – Sociedade de Actores, o Teatro Nacional S. João, a ACE – Escola de Artes de Famalicão e a Narrativensaio.

A presença do Instituto Nacional de Artes do Circo em Famalicão não passa despercebida na programação, que em 2019 presenteou o público com quase duas dezenas de espetáculos de artes circenses.

Para além de um espaço cultural de referência, a Casa das Artes é, também e cada vez mais, um espaço de partilha de experiências e conhecimento, sendo palco para a realização de palestras, conferências e seminários, que só em 2019 levaram ao espaço cultural quase 45 mil pessoas.