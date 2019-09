Mais de 30 mil pessoas nos primeiros três dias da Feira de Artesanato e Gastronomia

Mais de 30 mil pessoas passaram, nos últimos três dias, pelo recinto da Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão. A enorme afluência registada nos primeiros dias deixa, obviamente, os expositores muitos satisfeitos, à semelhança do presidente da autarquia, Paulo Cunha, que aproveitou a tarde deste domingo para visitar o certame.

O edil percorreu os stands dos quase cem expositores presentes na Feira, entre artesãos, produtores e restaurantes. Questionado sobre o segredo do sucesso e longevidade do evento, Paulo Cunha lembrou que a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão “tem um trajeto, um histórico e um percurso que, ano após ano, nos levam a fazer o que sempre foi feito”, numa lógica de permanência que o autarca considera ser “enriquecedora para a comunidade”.

E acrescenta: “Não é fácil manter esta longevidade associada à qualidade e é, por isso, que continuamos a apostar muito na seleção dos expositores e na criação de condições para que, no final, todos – expositores e visitantes – possam sair daqui satisfeitos”.

Recorde-se que a Feira de Artesanato e Gastronomia abriu portas na passada sexta-feira e prolonga-se até ao próximo domingo, 8 de setembro, dando a conhecer o trabalho ao vivo de cerca de 100 artesãos, produtores e restaurantes de todo o país.

São dez dias de encontros e reencontros com as tradições, usos e costumes mais ancestrais de Portugal. O trabalho ao vivo dos artesãos volta a ser um dos pontos fortes do certame, mas animação é coisa que também não vai faltar, com espetáculos musicais diários para todos os gostos.

O rapper português Jimmy P e o grupo Sandy Kilpatrick and The Origins Band são apenas dois dos mais de vinte nomes que vão animar a 36.ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia.

À semelhança do ano anterior, este ano o evento volta a dedicar uma noite às gerações mais novas, desta vez com um concerto de Jimmy P, na noite de 5 de setembro, quinta-feira.

Destaque ainda para o concerto do songwriter escocês Sandy Kilpatrick & The Origins Band, no dia 4 de setembro e para a presença já habitual dos ranchos folclóricos e grupos etnográficos do concelho, das concertinas e cantares ao desafio e dos grupos de música popular, com as atuações, entre outros, dos Pedra D’Água, no dia 7. A música de câmara vai também subir ao palco da Feira, com um concerto da primeira edição da JOF – Jovem Orquestra de Famalicão, no dia 7 de setembro.

Recorde-se que a entrada na Feira é livre.