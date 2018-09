Mais de 30 mil já visitaram a Feira de Artesanato e Gastronomia de V.N.Famalicão

Largos milhares de visitantes encheram neste fim de semana o recinto da Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão. O evento que arrancou na sexta-feira registou até ao final do dia de domingo, a visita de mais de 30 mil pessoas, provocando verdadeiras enchentes, e deixando os expositores muito satisfeitos.

Isso mesmo constatou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que aproveitou a tarde de domingo para visitar o certame e cumprimentar os artesãos e todos os participantes. Para o autarca, o êxito da Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão resulta essencialmente do prestígio e da qualidade que o evento tem alcançado nos últimos anos.

A Feira de Artesanato e Gastronomia abriu portas na passada sexta-feira e prolonga-se até ao próximo domingo, 9 de setembro, dando a conhecer o trabalho ao vivo de cerca de 100 artesãos.

À beleza e excelência do artesanato, a feira junta ainda os verdadeiros sabores e aromas da gastronomia nacional. Nas tasquinhas provam-se os tradicionais chouriços e presuntos, ricos queijos, os melhores doces, compotas, vinhos e licores. Tudo isto, num ambiente marcadamente popular animado pela presença de grupos folclóricos, cantares ao desafio e muita música tradicional portuguesa, que irá animar as noites do evento.

Ao nível da animação, destaque para os concertos de Augusto Canário & Amigos, amanhã, terça-feira, e do rapper Piruka que promete atrair as gerações mais novas até ao recinto da Feira, na noite de quinta-feira, 6 de setembro. Além disso, o evento garante animação diária e constante através da participação de quase três dezenas de artistas musicais.

Esta noite, a animação estará entregue a Helena Fernandes e Banda Jazz e à Banda Medusa. O resto da semana segue ainda com Ronda dos Quatro Caminhos (dia 5) e Charles Band Dickens e Rosamate (dia 7).

No próximo fim-de-semana destaque para as tardes de folclore, para o projeto cultural Vozes do Minho, as danças urbanas e para a atuação de Costinha (no sábado) e de Carina Amarante e Patricia Costa (no domingo), com a noite de fado. Todos os espetáculos são de entrada livre.

A Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão vai já na sua 35.ª edição, é de entrada gratuita e decorre no antigo campo da feira semanal.