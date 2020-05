Mais de 30 empresas em Famalicão estão na luta contra o Covid-19

Face à escassez no mercado nacional de equipamentos de proteção individual e dispositivos médicos essenciais para os profissionais de saúde, e considerando a mobilização do tecido empresarial nacional para colaborar no esforço conjunto de combate ao novo coronavírus, a Câmara Municipal de Famalicão está a colaborar com as autoridades de saúde na identificação de empresas famalicenses capacitadas para a produção de equipamentos de proteção individual e outros materiais de saúde.

No concelho são já mais de 30 as empresas que produzem estes equipamentos.

Confira a listagem:

Calvelex

Carlan

Cores Doutrora

Elastoni e Angelincentive

Europoint Portugal

Fergotex

Fradelsport

IN2mold

Inovamolde

Joselen

Lurdes Sampaio Malhas

Marjomotex

Mira Lingerie

Mistolin Solutions

MMCA Confeções

Multilabel

Olmac

Pafil

Plastifa

Prismapack

Prova – Artes Gráficas

Quimeracristal

Raclac

Rifer

Riopele

Rofer

Samofil

Scop

Sepol

Sónia Belo – Têxteis

Tarefas Coloridas

Tiajo

TMG

Troficolor

Esta lista está em constante atualização