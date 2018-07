Mais de 20 homens combateram incêndio em Fradelos

Um incêndio no silo de uma empresa de Fradelos mobilizou mais de duas dezenas de homens, ao final da tarde deste domingo. Dado o tipo da matéria que estava a ser consumida pelas chamas, os trabalhos dos Bombeiros Voluntários de Famalicão só ficaram concluídos noite dentro.

Apesar do elevado número de meios no local, “não houve danos humanos” garantiu fonte do CDOS ao Diário do Minho.

Esta já não é a primeira vez que se regista um incêndio nesta empresa, o último aconteceu em Julho de 2017 e mobilizou um número maior de homens para o combate às chamas.