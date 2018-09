Mais de 150 cervejas para provar no Famalicão Beer Fest

Jola, bejeca, fino ou imperial. Peça como pedir, uma coisa é certa: cerveja é coisa que não vai faltar na próxima semana em Vila Nova de Famalicão, com a primeira edição do “Famalicão Beer Fest”.

O festival de cerveja, que decorre de quinta, 20 de setembro, a domingo, dia 23, na praça mais central da cidade – a Praça D. Maria II -, vai dar a provar mais de 150 cervejas artesanais. Estrela D’Alba, Alma, Gíria, Buja, Letra e Levare são algumas das marcas já confirmadas no festival.

Organizado pelo Circulo de Cultura Famalicense com o apoio da Câmara Municipal, o evento vai contar com a presença de 15 produtores e com uma seleção de quase uma dezena de propostas de comida de rua para acompanhar a bebida.

Animação é também algo que não vai faltar ao longo dos quatro dias do “Famalicão Beer Fest”, com muita música ao vivo, DJs e dança.

O festival vai funcionar no seguinte horário: na quinta, entre as 18h00 e as 24h00, na sexta feira, das 18h00h à 01h00, no sábado das 12h00h à 01h00h e no domingo, último dia, entre as 12h00 e as 24h00.

Mais informações em www.facebook.com/famabeerfest